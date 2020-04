Coronavirus Marsica, nessun caso registrato dai test nelle ultime 24 ore sul territorio

Avezzano. Nessun caso di contagio registrato dai test eseguiti dai due laboratori abruzzesi che hanno esaminato 981 tamponi nelle ultime 24 ore su tutto il territorio. Sono quindi 91 i casi totali, mentre in tutta la provincia aammontano a 199 i casi positivi, di cui 53 ricoverati non in terapia intensiva (3 ricoverati in altra Asl), 14 in terapia intensiva e 101 in isolamento domiciliare (di cui 6 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 14 i guariti e 17 i deceduti (10 proveniente da altra Asl).

Dei positivi Covid-19 finora registrati 31 sono dell’Aquilano (2 ricoverati non in terapia intensiva, 2 terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare, di cui 3 in altra Asl, e 5 guariti), 38 dell’area Peligna (14 ricoverati non in terapia intensiva, 2 in terapia intensiva, 21 in isolamento domiciliare, di cui 3 in altra Asl, e 1 deceduto), 15 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl, nessun ricoverato in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 1 deceduto) e il restante di altra Asl (12 ricoverati non in terapia intensiva, 7 in terapia intensiva, 2 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 10 deceduti).

In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 432 persone, di cui 260 dell’Aquilano, 69 della Marsica e 103 dell’area Peligno-Sangrina. In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 6 persone, di cui 0 dell’Aquilano, 6 della Marsica e 0dell’area Peligno-Sangrina. La sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria è disposta dalla Asl per chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato. Le autorità sanitarie controllano in modo periodico lo stato di salute dell’individuo con telefonate quotidiane. La sorveglianza passiva è una forma di quarantena decisa autonomamente da chi ritiene di aver avuto contatti a rischio.