Coronavirus Marsica, nessun caso per il 3° giorno ma restano nel limbo 31 persone in sorveglianza

Avezzano. Un nuovo giorno senza contagi nella Marsica. A livello provinciale si sono registrati due casi in più, entrambi nella Valle Peligna. Sono saliti infatti 244 i casi positivi al covid19 presenti in provincia dell’Aquila, di cui 41 ricoverati non in terapia intensiva (1 ricoverato in altra Asl), 6 in terapia intensiva e 108 in isolamento domiciliare (di cui 3 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 65 guariti e 24 i deceduti (15 provenienti da altra Asl). In totale, nella Marsica, sono 104 i positivi registrati (13 ricoverati non in terapia intensiva, 2 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare, 31 guariti e 5 deceduti e alcuni in altra Asl. Ci sono però ben 31 persone nella Marsica ancora in attesa e sotto sorveglianza attiva.

Dei positivi finora registrati 35 sono dell’Aquilano (3 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 5 in isolamento domiciliare e 27 guariti), 62 dell’area Peligna (13 ricoverati non in terapia intensiva, 1 in terapia intensiva, 41 in isolamento domiciliare, di cui 3 in altra Asl, 4 guariti e 3 deceduti) 19 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl, 0 ricoverati in terapia intensiva,11 in isolamento domiciliare, 3 guariti e 1 deceduto) e 32 di altra Asl (8 ricoverati non in terapia intensiva, 3 in terapia intensiva, 6 in isolamento domiciliare e 15 deceduti).

In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 83 persone, di cui 6 dell’Aquilano e 46 dell’area Peligno-Sangrina. In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 2 persone, di cui 0 dell’Aquilano, 1 della Marsica e 1 dell’area Peligna-Sangrina. La sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria è disposta dalla Asl per chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato. Le autorità sanitarie controllano in modo periodico lo stato di salute dell’individuo con telefonate quotidiane. La sorveglianza passiva è una forma di quarantena decisa autonomamente da chi ritiene di aver avuto contatti a rischio.