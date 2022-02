Coronavirus Marsica, in due giorni +600 casi: nuovo focolaio a Celano, in 24 ore +44 positivi

Avezzano. Sono 278 gli ultimi casi di coronavirus contati nella Marsica, nelle ultime 24 ore. In due giorni nella Marsica sono stati registrati 600 nuovi casi.

Diverse le classi in dad, anche con un terzo degli studenti contagiati dal virus. Ad Avezzano i nuovi contagi sono 94, mentre a Celano il covid19 fa un balzo in avanti e in un nuovo giorno conta 44 nuovi positivi. In città ci sono circa 400 persone contagiate dal virus.

A Capistrello i nuovi casi sono 15 mentre a Tagliacozzo 14, a Luco dei Marsi sono 10 e a Cerchio 12.

Domani, 5 febbraio a Ortucchio, dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 16, nei locali del comune di Ortucchio, ci sarà uno screening gratuito che nella mattinata sarà riservato alla sola popolazione scolastica e nel pomeriggio sarà aperto a tutti (fino ad esaurimento dei tamponi antigienici nasali).

Domani un altro screening anche nel Comune di Sante Marie, gratuito, nella sala don Beniamino, in piazza Aldo Moro. I tamponi antigienici saranno effettuati da personale medico sanitario con il supporto della Protezione Civile comunale di Sante Marie che si occuperà della fase logistica. Sarà possibile effettuare i test dalle 9 alle 12. Per info è possibile contattare il numero 331 9801193.