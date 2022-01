Coronavirus Marsica, in 24 ore registrati altri 288 casi: ad Avezzano sono 96

Avezzano. Ancora 288 casi di contagio da coronavirus nella Marsica. È questo il numero registrato nelle ultime 24 ore. Ad Avezzano i nuovi contagi sono 96: tantissimi i bambini tanto che numerose sono le classi che sono in dad per evitare il contagio tra bambini, in classe.

“Il grosso dei contagi è avvenuto durante il periodo di chiusura delle scuole”. Ha affermato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l’audizione in commissione Cultura alla Camera, dove si sta discutendo di come affrontare le nuove emanazioni dei bollettini, in considerazione dell’aumento esponenziale dei contagi. “Noi abbiamo avuto l’impennata dei dati dal 18″, ha sottolineato Bianchi, “avevamo fatto una simulazione con una previsione di un raddoppio dei contagiati, ma il dato reale è molto più basso. Il dato che noi abbiamo è che il contagio è avvenuto sostanzialmente nel tempo in cui i ragazzi non erano a scuola, ma quando hanno avuto altri contatti, contatti familiari, fuori da quella che è la situazione di controllo che possiamo vivere all’interno delle scuole”.

In tutta la provincia dell’Aquila, in 24 ore si sono registrati 716 nuovi casi. Oltre ad Avezzano, nella Marsica, focolai sono stati individuati a Celano, Carsoli e Tagliacozzo.

BOLLETTINO REGIONALE 19 GENNAIO 2022