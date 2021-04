Coronavirus Marsica: in 24 ore in picchiata la curva dei contagi, sono 5 (4 ad Avezzano)

Avezzano. In 24 ore sono solo cinque i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dalla Asl1 nella Marsica. Quattro casi sono stati rilevati ad Avezzano, uno a Capistrello.

Si tratta sicuramente di un dato che fa tirare un sospiro di sollievo ai marsicani che in tanti comuni oggi hanno ripreso un “quasi normale” quotidiano, con ristoranti, bar e negozi aperti.

Screening scuole Avezzano

Il Comune di Avezzano si prepara intanto ad avviare lo screening sui maturandi in modo da metterli in sicurezza per gli esami. Si tratta di una campagna di tamponi antigenici ad hoc riservata agli studenti delle classi quinte dell’istituto superiore “Ettore Majorana” e i licei “Benedetto Croce” e “Vitruvio Pollione”. Si terrà nei giorni 28, 29 e 30 aprile.

Il Comune ha anche inviato alle scuole primarie un consenso da far firmare ai genitori per gli studenti più piccoli per capire in quanti saranno autorizzati per organizzare screening anche per gli studenti più piccoli. Date e luoghi per le campagne agli alunni non sono stati ancora resi noti.

Il bollettino della Regione Abruzzo, aggiornato al 27 aprile

Rispetto a ieri si registrano 81 nuovi casi (di età compresa tra 5 e 97 anni) di contagio da coronavirus. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Sono complessivamente 70696 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 15, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 2385 (di età compresa tra 65 e 95 anni, di cui 2 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 59697 dimessi/guariti (+516 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8614 (-443 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1000018 tamponi molecolari (+3627 rispetto a ieri) e 403588 test antigenici (+3070 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.2 per cento.

400 pazienti (-19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 45 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 8169 (-425 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 17648 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+29 rispetto a ieri), 18131 in provincia di Chieti (+5), 17734 in provincia di Pescara (+19), 16452 in provincia di Teramo (+26), 546 fuori regione (+3) e 185 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.