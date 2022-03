Coronavirus Marsica, in 24 ore 166 nuovi contagi: cosa fare quando si scopre di essere positivi

Avezzano. Sono 166 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Marsica nelle ultime 24 ore. Solo ad Avezzano i nuovi positivi tracciati sono stati 79. Nuovo focolaio a Magliano de’ Marsi, dove sono stati registrati 8 nuovi casi. A Carsoli sono stati registrati 7 nuovi casi, a Balsorano 6, a Trasacco 6.

Ma cosa bisogna fare quando si è accertata la posività al covid? Una volta registrati sulla piattaforma della Asl, nel giro di qualche ora arriva sul telefono della persona che si è sottoposta al tampone una comunicazione in cui è tutto spiegato chiaramente.

La persona risultata positiva deve porsi in isolamento fiduciario secondo le norme vigenti e ad avvisare le persone con le quali ha avuto contatti stretti nelle 48 ore precedenti la data del prelievo.

Detti contatti dovranno rispettare la quarantena come da decreti ministeriali e secondo le istruzioni di seguito riportate:

ISOLAMENTO CASO ACCERTATO:

Il soggetto contagiato deve osservare un periodo di isolamento fiduciario la cui durata è fissata in 10 giorni con decorrenza dalla data del tampone positivo.

Il periodo di isolamento può essere ridotto a 7 giorni qualora ricorrino una delle due condizioni di seguito indicate:

– aver completato il ciclo vaccinale 1° e 2° dose e ricevuto anche la dose booster terza dose;

– aver completato il ciclo vaccinale 1° e 2° dose da meno di 120 giorni;

Al termine del periodo di isolamento e qualora sia stato asintomatico negli ultimi tre giorni del periodo stesso deve essere eseguito un test molecolare o antigenico.

Nel caso di esito negativo del tampone di controllo il periodo di isolamento cessa.

Il soggetto risultato positivo deve contattare il proprio medico curante per ogni necessità di assistenza e cura.

Il medico di base potrà, qualora necessario, attivare visite e/o cure a domicilio tramite il servizio USCA. L’utente, potrà esguire tampone naso faringeo di controllo presso la ASL di appartenenza oppure presso Farmacia o Centro Abilitato.

Ad ogni modo la ASL provvederà a programmare l’esecuzione del tampone di controllo da eseguirsi in drive-in al temine del periodo di isolamento.

ISTRUZIONI DA DARE AI CONTATTI STRETTI DA PARTE DEL SOGGETTO RISULTATO POSITIVO:

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

– abbiano ricevuto la dose booster, oppure

– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure

– siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

BOLLETTINO REGIONALE COVID 23 MARZO 2022