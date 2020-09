Coronavirus Marsica, frenata dei contagi: un solo caso registrato nelle ultime 24 ore. Totale a 180

Avezzano. Sembrano frenare i casi di contagi nella Marsica. Nelle ultime 24 ore dall’assessoreto alla Sanità nel bollettino giornaliero sono stati segnalati solo 4 casi in tutta la provincia, di cui un singolo caso nella Marsica.

I contagi in particolare fanno capo a Sulmona (+2) e a Pescina (+1). Infatti, secondo l’assessorato, al netto dei riallineamenti e delle verifiche di residenza, i casi giornalieri che fanno riferimento alla provincia dell’Aquila sono 3. Nella Marsica i casi da inizio emergenza salgono a 180.

Del totale dei contagiati da inizio emergenza, i residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila sono 570. Nelle altre province 9 ci sono 951 in provincia di Chieti (+1), 1.748 in provincia di Pescara (+8), 749 in provincia di Teramo (+4), 32 fuori regione (+1) e 2 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al netto dei riallineamenti e delle verifiche di residenza, i casi giornalieri fanno riferimento alle province dell’Aquila (3), Chieti (1), Pescara (8), Teramo (5), fuori regione (1).