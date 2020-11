Coronavirus Marsica, due nuovi casi a Luco dei Marsi. Si tratta di giovani, il sindaco: prudenza

Luco dei Marsi. Continuano a salire i casi di coronavirus nella Marsica. Le nuove positività si riferiscono al Comune di Luco dei Marsi. Il sindaco del paese, Marivera De Rosa, ha infatti comunicato di due nuovi casi nel territorio Comunale.

“Ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale di due nuovi casi di contagio nel nostro paese”, ha sottolineato la De Rosa, “uno dei contagi è stato rilevato nello stesso ambito familiare di un caso precedentemente accertato, e la persona in questione era già in isolamento da giorni. La Asl ha provveduto ad attivare tutte le procedure del caso. Ai colpiti faccio i più sentiti auguri di pronta guarigione”.

“Nell’occasione, rilevo e segnalo, per tutte le opportune riflessioni e perché sia di ispirazione a una ancora maggiore prudenza”, precisa il primo cittadino, “che si tratta di persone giovani e che, pur se sotto controllo, hanno sintomi di diversa entità. Dunque, massima attenzione nell’uso corretto delle mascherine, nella disinfezione delle mani e nel distanziamento, oltre a limitare le uscite al minimo indispensabile. Stiamo effettuando una ricerca per definire la possibilità, per quanti volessero, di effettuare i test in convenzione, fermo restando, per i casi dubbi, a rischio o sintomatici, l’obbligo di rivolgersi al proprio medico di riferimento e ai canali Asl preposti”.

“Vi darò a breve notizie al riguardo. Come sempre sarà mia cura”, conclude Marivera De Rosa, “alla ricezione delle comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti, darvi ulteriori aggiornamenti sui casi accertati e sugli sviluppi. Intanto, prudenza, e forza”.