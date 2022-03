Coronavirus Marsica, boom di contagi in 24 ore: +271, si riaccendono focolai Avezzano e Celano

Avezzano. In prossimità della fine dello stato di emergenza, tornano a salire vertiginosamente i contagi nella Marsica. A preoccupare maggiormente i focolai di Avezzano e Celano seguiti dai comuni di Balsorano, San Vincenzo valle Roveto e Scurcola Marsicana.

La situazione è più sotto controllo ma comunque in crescita nei comuni di Carsoli, Civitella Roveto e Tagliacozzo.

Per quanto riguarda la situazione regionale, sono 3171, di età compresa tra 1 mese e 100 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 310256. Dei positivi odierni, 2585 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e il numero di decessi sale a 3083.

285 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 16 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 37888 (+2359 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.