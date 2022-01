Coronavirus Marsica: aumentano i contagi su tutto il territorio con 318 nuovi positivi in 24 ore

Avezzano. Dei 714 nuovi contagi da Covid19, registrati nelle ultime 24 ore nella Provincia dell’Aquila, 318 sono nella Marsica. Nello specifico i contagi riguardano il comune di Aielli con 7 casi, Avezzano 89, Balsorano 20, Bisegna 1, Canistro 1, Capistrello 1, Carsoli 21, Castellafiume 3, Celano 31, Cerchio 5, Civita D’antino 3, Civitella Roveto 8, Collarmele 5, Collelongo 1, Gioia Dei Marsi 2, Lecce Nei Marsi 5, Luco Dei Marsi 15, Magliano De’ Marsi 6, Massa D’albe 4, Morino 9, Oricola 1, Ortucchio 3, Ovindoli 7, Pereto 3, Pescina 7, Rocca Di Botte 2, San Benedetto Dei Marsi 18, San Vincenzo Valle Roveto 2, Scurcola Marsicana 9, Tagliacozzo 17, Trasacco 9 e Villavallelonga 1.

Sono invece 3835 i nuovi positivi in Abruzzo (di cui 2094 emersi da test antigenico), di età compresa tra 2 mesi e 99 anni. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (714), Chieti (997), Pescara (800), Teramo (1168), con 70 casi fuori regione e 55 in accertamento. Ad oggi risultano 375 i ricoverati in area medica (+25), 38 i pazienti in terapia intensiva (-3) e 65340 i cittadini in isolamento domiciliare (+2804) su tutto il territorio regionale.