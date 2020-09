Coronavirus Marsica: ancora nuovi casi (+3), aumentano anche le persone in quarantena

Pescara. Aumentano i casi di contagio nella Marsica, così come in tutta la Provincia e in Abruzzo. Il totale registrato nella regione giornata di ieri sono 54 tra cui anche un bambino di 3 anni. Tra questi 3 persone riguardano la Marsica. In aumento anche il numero di persone in quarantena.

Più in dettaglio, i nuovi contagiati fanno riferimento, secondo i dati dell’assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, a Celano (+2) e a Castellafiume (+1). Nel primo caso i contagi totali arrivano a quota 32, la maggior parte dei quali riferiti alle ultime settimane. Nel secondo Caso, a Castellafiume, i casi totali e riguardanti sempre gli ultimi giorni, sono 3.

Nella Marsica i casi di contagio da coronavirus accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 183. Dopo Avezzano, con 58 persone positive da inizio emergenza, ci sono Celano (+32), Luco dei Marsi (11) e Magliano de’ Marsi (9). Solo 10 comuni Marsicani non hanno mai fatto registrare contagi.

In Abruzzo il bilancio dei pazienti deceduti sale a 474. L’ultimo, di Sulmona, è un uomo di 86 anni. Sono complessivamente 4.137 i casi totali dall’inizio dell’emergenza.