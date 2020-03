Coronavirus Marsica: ancora in corso ricostruzione rete contatti medico, in quarantena i familiari

Avezzano. Sono ancora in corso le operazioni di ricostruzione della rete contatti del medico. Dalla Asl non sono ancora pervenute notizie ufficiali sui provvedimenti adottati sugli ospedali coinvolti, nei quali è in corso attività di sanificazione.

Sono asintomatici i familiari del medico dell’ospedale di Pescina, in particolare la moglie che lavora come collaboratrice scolastica in una scuola a Tagliacozzo. Per tale motivo non sono stati sottoposti a tampone, come da procedura ma sono in quarantena, così come il figlio. Sono in corso le operazioni per attivare tutti i protocolli previsti dal Dipartimento di prevenzione. E’ in corso un summit all’ospedale di Avezzano per vagliare le azioni necessarie da assumere sulla questione. Il medico ha svolto servizio a Pescina e al pronto soccorso anche ad Avezzano e al distretto sanitario di Celano. Dai primi accertamenti eseguiti, il contagio a quanto pare sarebbe arrivato proprio da ambienti sanitari, come ad esempio un paziente.

Il direttore generale della Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila, Roberto Testa, sta valutando con tutto il personale dirigente dell’azienda sanitaria quali procedure adottare. La sanificazione degli ospedali coinvolti direttamente è la prima fase. Il medico è assegnato al Punto di primo intervento del presidio di Pescina che è stato chiuso per le operazioni necessarie. La stessa cosa dovrebbe avvenire ad Avezzano in queste ore. Successivamente, dopo il tracciamento del personale che ha avuto contatti diretti e dei pazienti, ci dovrebbe essere un’azione di reclutamento di ulteriore personale all’interno della Asl per evitare il blocco della sanità locale.