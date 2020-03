Coronavirus Marsica: ancora 6 nuovi positivi ad Avezzano, la mappa aggiornata a 71 casi

Avezzano Preoccupa la crescita di positivi ad Avezzano. Altri sei nuovi contagi sono stati registrati nell’ambito della stessa famiglia e si aggiungono a quelli degli ultimi giorni. C’è anche il primo caso di contagio a Celano dove un’anziana è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva. Sono quindi 71 i positivi al coronavirus nella Marsica, di questi circa la metà soltanto ad Avezzano.

Sono 123 i casi positivi presenti in provincia dell’Aquila, di cui 38 ricoverati non in terapia intensiva (3 ricoverati in altra Asl), 16 in terapia intensiva e 56 in isolamento domiciliare (di cui 1 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 5 i guariti e 8 i deceduti (4 proveniente da altra Asl).

Dei positivi Covid-19 finora registrati 19 sono dell’Aquilano, 5 dell’area Peligna, 8 dell’area Sangrina e 24 di altra Asl. In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 585 persone, di cui 307 dell’Aquilano, 225 della Marsica e 53 dell’area Peligno-Sangrina. In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 183 persone, di cui 7 dell’Aquilano, 120 della Marsica e 56dell’area Peligno-Sangrina.