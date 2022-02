Coronavirus Marsica, ancora 300 casi giornalieri: reparti covid esauriti ad Avezzano, riconvertito Tagliacozzo

Avezzano. Non accennano a frenare i contagi nella Marsica. Una tendenza che sta interessando l’intera regione che, in controtendenza rispetto alla media nazionale, vede la curva della crescita ancora stabile. In Abruzzo il 9% della popolazione è attualmente positiva, rispetto alla media nazionale dove i positivi sono attualmente il 3,6% (Leggi).

Come per il resto dell’Abruzzo, anche in Marsica i contagi giornalieri vedono una curva altalenante, evidentemente stabile su base settimanale.

Ieri i nuovi casi di positività registrati sono stati 301, di cui 101 ad Avezzano. Gli altri comuni con il maggior numero di contagi sono Celano (35) e Trasacco (21). Una situazione che si ripercuote inevitabilmente sulla situazione dei posti letto. I reparti covid di Avezzano attivati sono arrivati a quota 4 interessando anche quello di Medicina e quello di Urologia, tanto che la Asl è stata costretta a riconvertire provvisoriamente l’ospedale di Tagliacozzo, dimettendo pazienti cardiologici e in riabilitazione al fine di ricoverare pazienti affetti da coronavirus non gravi (Leggi).