Coronavirus Marsica, ancora 27 nuovi contagi: 8 sono ad Avezzano, salgono positivi a Tagliacozzo e Carsoli

Avezzano. Dei 400 nuovi contagi da coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 61 fanno riferimento alla provincia dell’Aquila. Di questi, 27 sono i nuovi positivi accertati nella Marsica. I nuovi casi nel dettaglio: Avezzano 8, Tagliacozzo 5, Carsoli 4, Capistrello 2, Pescina 2, Lecce nei Marsi 2, Canistro 1, Magliano de’ Marsi 1, Scurcola Marsicana 1, Ortucchio 1.

Questa mattina il sindaco di Pescina, Mirko Zauri, aveva aveva così aggiornato la situazione covid in paese: “Dall’ultima nota arrivata dalla ASL 1 si sono aggiunti 5 casi di positività al Covid19 (a cui vanno aggiunti quelli appena aggiornati). I POSITIVI con residenza nel Comune di Pescina arrivano a 37. Sono domiciliati a Pescina. L’evoluzione dei casi continua la sua crescita seppur in maniera più lenta. La cosa confortante che ascoltati ognuno di loro nella giornata di ieri stanno tutti fondamentalmente bene apparte lievi sintomi portati dal virus. Purtroppo di voci distorte in giro se ne ascoltano tante ma il mio compito è quello dell’amministrazione comunale è di tener ben chiara e sotto controllo la situazione dei casi Covid19 e il loro stato di salute e fin dove si può arrivare si fa sempre prevenzione. Continuo a sensibilizzare a mantenere la distanza minimo di un metro sia all’aperto che al chiuso, l’utilizzo delle mascherine anche se si sta all’aperto e di igienizzare le mani spesso. In questi giorni di festa appena trascorsi ho notato molte situazioni dove spesso l’utilizzo della mascherina veniva meno. Mi auguro non porti conseguenze. Nella giornata del 23/12/2021 ho firmato l’ordinanza con restrizioni preventive con l’obbligo delle mascherine anche all’esterno e di mantenere severamente l’obbligo della distanza minima prevista di 1 m sia all’aperto che nei locali al chiuso. Se ciò non verrà rispettato gli organi di controllo non avranno tolleranze per i trasgressori. Mi congratulo con molti gestori di locali che spesso richiamavano i propri clienti nell’indossare correttamente mascherina. Solo collaborando si eviterà il peggio. Facciamo in modo che il virus abbia una seria battuta di arresto. Adottiamo tutti responsabilità. Solo così ne usciremo prima”.

A Celano i contagiati al momento sono 60.

Intanto il sindaco di Canistro Gianmaria Vitale ha comunicato la sua positività al virus sui social: “Cari amici, ho appena ricevuto la comunicazione della mia positività al Covid-19. Da ieri pomeriggio sono in isolamento e non ho sintomi particolari. La mia attività amministrativa, per quanto possibile, proseguirà da remoto, per il resto, lascio il Comune nelle buone mani degli amministratori e dei nostri dipendenti!! Invito tutta la popolazione a partecipare allo screening gratuito di domani pomeriggio e a continuare ad osservare tutte le misure anti contagio”, ha scritto ieri su Facebook. Proprio a Canistro vige ancora l’ordinanza che scadrà questa sera a mezzanotte in cui si è disposta la chiusura di bar e pub, per evitare assembramenti.

BOLLETTINO REGIONALE 27 DICEMBRE 2021