Coronavirus Marsica, a Sante Marie chiusa la farmacia. Nuovi casi a Celano (+1) e Collelongo (+2)

Sante Marie. Chiusa a Sante Marie la farmacia dopo la positività di un componente della famiglia che gestisce il negozio in paese. A darne notizia è lo stesso sindaco, Lorenzo Berardinetti, che ha disposto la chiusura della farmacia. Ora i congiunti dovranno affrontare la quarantena come disposto dai protocolli sanitari. “I casi positivi attualmente nel territorio del Comune sono 8”, ricorda il primo cittadino, “raccomandiamo di utilizzare i dispositivi di sicurezza e di osservare tutte le norme per il contrasto al coronavirus”.

Un nuovo caso di positività al Covid è stato registrato a Celano. “Sono 9 le persone definitivamente guarite”, sottolinea il sindaco Settimio Santilli, “e quindi escono dalla quarantena. I contagiati attuali nel Comune di Celano scendono a 124: i ceppi familiari interessati dalle positività scendono a 31. Manteniamo alta l’attenzione”, conclude, “e rispettiamo le regole, dobbiamo vincere noi”.

Ad Aielli il totale degli attualmente positivi al covid ammonta a 8 unità. A darne notizia il sindaco Enzo Di Natale dopo una ricostruzione fatta ieri con una delle dirigenti della Asl. “Questo è il numero ufficiale che tiene conto però solo delle positività emerse dai tamponi molecolari e al netto di coloro che si sono negativizzati nel corso del tempo”, precisa Di Natale, “mancano nel conteggio i positivi emersi con i nostri tamponi antigenici che oggi sono 18. Alcuni di essi hanno già fatto il tampone molecolare asl di conferma ma sono in attesa del risultato, altri sono in attesa di essere chiamati. Tutti sono comunque in isolamento. Nessuno di essi ha avuto bisogno di essere ospedalizzato. Questo deve indurci ad adottare comportamenti responsabili e rispettosi non solo delle norme che via via vengono emanate ma anche e soprattutto delle regole di buon senso”.

A Pescina sono 37 i casi attivi. Il sindaco, Mirko Zauri, informa inoltre che da oggi è attivo il numero per le emergenze 3294711382 per dare possibilità a qualsiasi criticità si possa presentare dovuta al coronavirus. “Si vuol dare un aiuto reale in tempi brevi”, spiega il primo cittadino, “si vuol dare sostegno a quelle persone sole, a quelle persone che si trovano in quarantena, a quelle persone che possano aver bisogno di beni alimentari e farmaci a domicilio Si potrà chiamare, lasciare un sms o un messaggio tramite l’applicazione Whatsapp. Sarà tutto eseguito secondo le norme previste dalla legge sulla privacy. Responsabilmente vogliamo essere vicini a tutti con l’auspicio che tutti utilizzino responsabilmente il seguente numero emergenziale”.

A Trasacco il sindaco Lobene ha comunicato la negativizzazione al coronavirus di 4 persone. “Ogni ogni tanto qualche buona notizia che fa bene al morale ma non deve assolutamente far abbassare la guardia”, ricorda Lobene, “il totale dei positivi al momento è di 65 persone”.

A Collelongo sono invece 49 i casi attualmente positivi. Il sindaco, Rosanna Salucci, nella giornata di ieri, ha comunicato che “da 43 test rapidi fatti è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19. Inoltre l’Asl ci ha comunicato un ulteriore nuovo caso che rientra in un nucleo familiare già in isolamento”.