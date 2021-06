Coronavirus Marsica, +9 casi: preoccupa il focolaio di Trasacco, ancora 5 casi

Trasacco. Sono oltre trenta gli attualmente positivi al coronavirus nel Comune di Trasacco. In 24 ore sono stati registrati, infatti, altri cinque casi.

Per contrastare la diffusione del virus in paese il sindaco Cesidio Lobene ha chiuso la moschea, fino a quando i numeri non rientreranno.

In tutto, in un giorno, nella Marsica sono stati registrati nove contagi in più. Gli altri quattro, uno per paese, sono a Capistrello, Collarmele, Avezzano e Rocca di Botte.

Rispetto a ieri si registrano 38 nuovi casi (di età compresa tra 7 e 84 anni) di contagio da coronavirus. Sono complessivamente 74399 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso risultato in carico ad altra Regione. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 5, di cui 4 residenti in provincia di Chieti e 1 in provincia di Pescara.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2499 (si tratta di un 87enne della provincia di Chieti).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70248 dimessi/guariti (+489 rispetto a ieri).

*(il totale odierno dei guariti comprende casi non precedentemente comunicati dalle Asl, relativi al periodo novembre 2020-maggio 2021).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1652 (-453 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1143452 tamponi molecolari (+3221 rispetto a ieri) e 474650 test antigenici (+1586 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.8 per cento.

81 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1567 (-183 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 18842 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a ieri), 19354 in provincia di Chieti (+17), 18158 in provincia di Pescara (+23), 17315 in provincia di Teramo (+1), 592 fuori regione (-2) e 138 (-13) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.