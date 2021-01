Coronavirus Marsica, 7 nuovi casi a Luco dei Marsi. De Rosa: prudenza, presto nuovo screening

Luco dei Marsi. Continuano a registrarsi positività al coronavirus nella Marsica. Sette nuovi casi sono stati segnalati a Luco dei Marsi e accertati nel corso del fine settimana. A darne notizia lo stesso sindaco Marivera De Rosa.

“Alcuni sono riferiti a nuclei dove era già stata rilevata la presenza del virus”, sottolinea il primo cittadino, “Di fatto, però, il pensiero non può non andare all’allarme lanciato da medici e scienziati circa una rimonta dei contagi. L’auspicio è che siano disponibili i vaccini per tutti nel più breve tempo possibile, ma nel frattempo è più che mai importante osservare le norme di sicurezza”.

“Da oggi siamo Zona Gialla”, ricorda la De Rosa, “nella quale valgono, fino al 15 gennaio, lo ricordo, le seguenti regole: Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 è vietato, su tutto il territorio nazionale, spostarsi tra Regioni o Province Autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia Autonoma. Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Nei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è vietata la somministrazione in sede dalle 18, mentre resta consentito l’asporto dalle 5 fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni”.

“Restano chiusi piscine, palestre e centri benessere, gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali, chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto, sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie, chiuse sale da ballo e discoteche. Faccio i più sentiti auguri di pronta e piena guarigione alle persone colpite”, conclude De Rosa, “e a tutti raccomando la massima attenzione: mascherine, distanziamento fisico, igiene delle mani costante. A breve daremo corso al nuovo screening. Prudenza”.