Coronavirus Marsica, 5 nuovi contagiati nel giro di 24 ore. La mappa aggiornata a 220 casi

Avezzano. Sale a 220 casi il bollettino dei contagiati da coronavirus nella Marsica. Nelle ultime 24 ore sono stati sono stati 5 i nuovi segnalati dall’assessorato regionale alla Sanità e dai sindaci dei comuni interessati. In particolare, sono stati due nella giornata di ieri i casi registrati nel bollettino regionale su 10 di tutta la Provincia. Entrambi fanno riferimento al comune di Avezzano dove gli attualmente positivi non ancora ufficialmente guariti sono 20.

Gli altri casi afferiscono a Celano (+1), Tagliacozzo (+1) e Cerchio (+1). Del totale dei casi positivi in Abruzzo, 671 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+10) e di questi 220 riguardano la Marsica. Sono invece complessivamente 4.607 i casi positivi al covid19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. I morti totali sono 482.

Nelle altre province i casi totali sono 1.092 Chieti (+3), 1.947 in provincia di Pescara (+4), 853 in provincia di Teramo (+12), 37 fuori regione e 7 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.