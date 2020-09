Coronavirus Marsica, 5 nuovi contagi in 4 Comuni. Il totale dei casi sale a 175

Avezzano. Altri 5 casi registrati nella Marsica. Sale a 175 il numero dei positivi da inizio emergenza sanitaria nel territorio. Dopo l’ultimo caso registrato a Celano, nella giornata di ieri sono stati comunicati dall’assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo altri 5 casi nella provincia dell’Aquila, tutti riferibili alla Marsica.

In particolare sono stati registrati nei Comuni di Carsoli (+2 casi), Avezzano (+1), Luco dei Marsi (+1) e Castellafiume (+1), già sottoposti a segnalazione nei giorni scorsi. La Asl sta monitorando la situazione e tenendo sotto controllo il focolaio già in atto. Ci sono diverse persone ancora in sorveglianza attiva.

La situazione resta quindi sotto controllo in tutto il territorio nonostante in alcuni comuni c’è stato un alto numero di contagiati, come ad esempio a Celano (+18 nell’ultima fase) dove è stata avviata una campagna di tamponi a tappeto tramite una convenzione con una clinica privata al fine di circoscrivere il fenomeno. Ad Avezzano il numero di contagiati da inizio emergenza sale a 58 casi.