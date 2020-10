Coronavirus Marsica, 4 nuovi contagiati in 3 diversi comuni nelle ultime 24 ore

Avezzano. Sono 11 i nuovi casi di contagio al covid19 registrati nella provincia dell’Aquila nelle ultime 24 ore. Di questi 3 fanno riferimento alla Marsica ai quali va aggiunto 1 caso a Civitella Roveto non ancora segnalato nel bollettino regionale ma comunicato dal sindaco.

Del totale dei casi positivi al coronavirus in Abruzzo (4.498), 650 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a ieri). Di questi quattro sono marsicani e riguardano 3 diversi Comuni: 2 sono stati registrati ad Avezzano, 1 a Tagliacozzo e uno a Civitella, segnalato solo dal sindaco e non dal bollettino regionale. Gli altri casi riguardano altri 5 Comuni: 3 contagiati a Vittorito, 2 all’Aquila, 1 a Castel di Sangro, 1 a Sulmona e 1 a Scanno. Ad Avezzano è rimasta contagiata una studentessa del liceo Classico Torlonia ed è scattata la quarantena per l’intera classe, gli insegnanti e i bidelli del piano in questione.

Nelle altre province la situazione vede 1.067 positivi in provincia di Chieti (+14), 1.912 in provincia di Pescara (+22), 830 in provincia di Teramo (+7), 37 fuori regione (-1) e 2 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al netto dei riallineamenti e delle verifiche di residenza, i positivi di oggi sono 11 in provincia dell’Aquila, 14 Chieti, 18 Pescara, 5 Teramo e 1 fuori regione. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 938 (+27 rispetto a ieri).