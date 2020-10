Coronavirus Marsica, 3 nuovi casi a Balsorano. Positivo anche il vice sindaco di Trasacco

Trasacco. Continuano a salire i casi di positività di coronavirus nella Marsica: i nuovi contagi si riferiscono ai Comuni di Balsorano e Trasacco.

Tre nuovi casi riguardano a Balsorano che, come spiega il sindaco, Antonella Buffone, sono “riconducibili ad altri casi positivi già riscontrati, tutti in buone condizioni di salute. Invitiamo la cittadinanza al continuare ad attenersi con scrupolo alle prescrizioni impartite dal ministero della Sanità”.

A Trasacco, invece, è risultato positivo il vice sindaco del paese Oreste Fosca. A darne notizia il primo cittadino, Cesio Lobene. “Lo stesso”, spiega Lobene, “già prudenzialmente in isolamento fiduciario da circa sei giorni, fortunatamente è in buone condizioni di salute e continuerà in tale isolamento secondo i protocolli di sicurezza previsti. A lui gli auguri di cuore anche a nome dell’intera amministrazione comunale per una pronta guarigione, per averlo di nuovo presto al mio fianco al lavoro per il bene della nostra amata comunità trasaccana”.