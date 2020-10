Coronavirus Marsica, 17 nuovi contagi in un giorno tra Celano (+10) e Avezzano (+7)

Avezzano. Sono 39 i nuovi positivi in tutta la provincia dell’Aquila. Di questi 17 contagiati nel territorio marsicano nelle ultime 24 ore. In particolare si tratta delle due città che in queti giorni stanno facendo registrare quasi la totalità dei casi marsicani, Avezzano (+7) e Celano (+10).

Il totale dei contagiati da inizio emergenza sanitaria sono 110 ad Avezzano e 68 a Celano, mentre nella Marsica il totale ammonta a 293 casi.

Per quanto riguarda gli altri territori, i nuovi contagiati sono 16 in provincia di Chieti, 7 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Teramo e 2 con residenze in accertamento. Il totale dei ricoverati in Abruzzo ammonta a 124, di cui 8 in terapia intensiva. Sono 1.293 le persone in isolamento domiciliare e 1.417 gli attualmente positivi. Tra i nuovi contagiati anche un bambino di 4 anni.