Coronavirus Marsica, 162 casi da inizio anno e 10 morti: la mappa dei Comuni aggiornata

Avezzano. Dall’inizio dell’anno sono state contagiate 162 persone in tutta la Marsica concentrate prevalentemente ad Avezzano, Tagliacozzo e Luco. Un dato che mostra un calo complessivo dei casi rispetto alle settimane precedenti ma con una intensificazione nell’ultima settimana. I contagiati nella Marsica salgono al 3.5% della popolazione totale, contro il 2.7% della popolazione abruzzese colpita dal virus.



I comuni più colpiti sono Avezzano 60, Tagliacozzo 22, Luco 15, San Vincenzo Valle Roveto 10, Trasacco 9, Gioia dei Marsi 7, Ortucchio 6, Capistrello 3, Celano 3, San Benedetto 2, Civitella Roveto 2, Pescina 2, in tutti gli altri altri Comuni marsicani 21 o in fase di accertamento residenza.

Il bilancio complessivo da inizio emergenza sanitaria parla di 4.170 contagi in tutta la Marsica. Attualmente sul tutto il territorio ci sono 420 persone in quarantena, alla fine dell’anno erano 760. Mentre gli attualmente positivi sono 463, contro gli 813 di inizio anno.

Le persone decedute in totale sono 180, lo 0,15% dell’intera popolazione. In Abruzzo è lo 0.1%. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, 33 si trovano ricoverati in ospedale. Alla fine del 2020 erano 52.

Sono 27 i pazienti ricoverati nei reparti di Medicina covid abruzzesi, 21 in meno rispetto alla chiusura del 2020, mentre 6 sono i marsicani che si trovano in terapia intensiva. Il 31 dicembre erano 4. Sono stati invece 8 i pazienti dichiarati guariti nelle ultime 48 ore mentre il totale dei guariti o dimessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 3.707.