Coronavirus Marsica, 12 nuovi contagi in 4 diversi Comuni. Ad Avezzano 185 in quarantena

Avezzano. Sono 12 i contagi registrati nel giro di 24 ore. Ieri in due comuni i casi erano stati 11 e il giorno prima 20. Oggi sono 4 i Comuni interessati. Tra questi ci sono ancora Avezzano e Celano, dove l’aumento dei contagi sembra inarrestabile se pur non ancora preoccupante.

In dettaglio, i comuni coinvolti sono Avezzano (+6), Celano (+2), Civitella Roveto (+2). A questi vanno aggiunti 1 caso a Celano, aggiornato secondo la comunicazione del primo cittadino Settimio Santilli, e 1 caso a Trasacco, anche questo non ancora comunicato dal bollettino regionale dell’assessorato alla Sanità.

Ad Avezzano il totale dei casi sale a 89 da inizio pandemia, con 45 guariti, mentre gli attualmente positivi sono in città 41. In quarantena per la Asl ci sono sempre ad Avezzano 185 persone. A Celano i contagiati attualmente positivi sono 26. Gli ultimi casi, come comunicato dal sindaco, sono riferibili quasi esclusivamente agli elementi di una associazione di Celano, la quale è stata messa totalmente in sorveglianza speciale in quarantena in via precauzionale. Nessun contagiato fa parte della popolazione scolastica di Celano di ogni ordine e grado, sia pubblica, che privata, che paritaria.