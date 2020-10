Coronavirus Marsica: 11 nuovi casi e un altro morto ad Antrosano, 70 gli attualmente positivi

Avezzano. Sono 11 i nuovi casi di coronavirus registrati nella giornata di ieri in soli due comuni marsicani, Avezzano e Celano, mentre si registra un altro morto ad Antrosano. Dopo l’ex finanziere di 62 anni è deceduta una donna di 97 originaria della frazione di Avezzano. Non tornava da anni ad Antrosano, dove verrà sepolta la salma, e non ha collegamenti con il primo caso di decesso. Ad Avezzano i positivi accertati sono stati 5. Il giorno precedente si era registrato il record di contagi con 13 casi in 24 ore. La maggior parte di questi fa riferimento a un nucleo familiare e a persone vicine alla famiglia in questione. Altri contagi di questi giorni fanno invece riferimento a una festa di compleanno.

Sono 33 gli attualmente positivi ad Avezzano, mentre complessivamente dalla prima fase i contagiati sono 91. In tutti i comuni marsicani i positivi registrati da inizio pandemia sono 253 di cui 141 tra Avezzano e Celano.

Per quanto riguarda Celano, la Asl ha reso noti ieri altri 6 contagiati a Celano. dove gli attualmente positivi salgono a 23 . Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il totale di contagiati ammonta a 50 persone. Tra Avezzano e Celano ci sono 260 persone in quarantena e 56 attualmente positivi, 70 in tutto il territorio marsicano. Il terzo comune con il maggior numero di contagi è Carsoli dove sono stati registrati 15 contagi.