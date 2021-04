Coronavirus Marsica, 108 casi in un giorno: superata incidenza di 250 casi per 100mila abitanti

Avezzano. L’incidenza settimanale nella Marsica è superiore a 250 casi per 100mila abitanti. Un dato che può decretare in automatico la zona rossa. Solo nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 108, mentre l’ospedale è al collasso tanto che è pieno anche la tendostruttura esterna.

Sono 108 i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore nel territorio della Marsica circa un quarto dell’intera regione a fronte di una popolazione che è l’11%. Il Comune più colpito è quello di Avezzano con 56 casi.

A Celano i nuovi contagiati sono 9, come il giorno prima, a Magliano 8, Tagliacozzo 5, Balsorano 4, San Benedetto 4, Carsoli 4, San Vincenzo 3, Balsorano 3, Scurcola 3, Capistrello 2, Rocca di Botte 2, Luco Dei Marsi 2, Pescina 1, Aielli, Cerchio 1, Bisegna 1, Massa D’Albe 1, Morino 1. In 24 ore, in tutto l’Abruzzo sono stati registrati 438 nuovi contagi e di questi i residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila sono 191.

Dall’inizio della pandemia è stato colpito dal virus il 5.6% della popolazione marsicana, contro il 5.1% della popolazione abruzzese. Il bilancio complessivo da inizio emergenza sanitaria parla di 6679 contagi in tutta la Marsica. Attualmente sul tutto il territorio ci sono 995 persone attualmente positive, con 914 in quarantena. Alla fine dell’anno erano 760. Le persone decedute in totale sono 223 (+3), lo 0,2% dell’intera popolazione marsicana. Aumentano anche i ricoveri: sono 79 (+14) i marsicani in ospedale: 74 si trovano nei reparti di Medicina covid, mentre 5 sono in terapia intensiva.