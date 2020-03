Emergenza Coronavirus, l’invito dell’Avis: andate a donare sangue

Avezzano. Donare sangue è importante ma, a maggior ragione, lo diventa in momenti delicati come quello attuale. L’invito dell’Avis Regionale e Nazionale è quello di continuare a donare sangue, per tutti coloro che sono già donatori o vorrebbero donare per la prima volta. “I donatori non sono soggetti alle restrizioni alla mobilità previste dal dpcm dell’8 marzo 2020- scrive l’Avis- possono quindi recarsi ai centri trasfusionali o alle unità di raccolta.”

In casi di controlli basterà esibire il proprio tesserino Avis, la conferma di prenotazione della donazione o l’autocertificazione che motiva lo spostamento. L’invito è quello di donare mantenendo sempre le giuste precauzioni e agendo in maniera collaborativa. Per qualsiasi ulteriore delucidazione contattate le sezioni Avis del vostro paese che saranno disponibili a darvi maggiori informazioni anche sulle modalità di prenotazione della trasfusione. “Donatori non si nasce, si diventa!”

Di seguito vi lasciamo il collegamento alle pagine Facebook dell’Avis Regionale e alcune Avis locali:

