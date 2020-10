Coronavirus, l’appello dei sindaci della Valle Roveto: implementare h24 servizio medico della Croce Verde

Civitella Roveto. I sindaci della Valle Roveto incontrano su Skype il direttore generale della Asl, Roberto Testa, e Gino Bianchi, direttore responsabile del 118.

Si è discusso dell’implementazione dei servizi h 24 alla Croce Verde di Civitella Roveto. “Abbiamo formulato le nostre precise istanze”, sottolineano i primi cittadini, “ovvero, in sintesi, quella di istituire un medico e un’infermiera a bordo h24 e l’estensione della convenzione a h24. Il direttore Testa ha ascoltato attentamente, e favorevolmente reperito le nostre istanze e, unitamente al direttore del 118 Bianchi, con il quale si incontreranno già venerdì, si è deciso di formulare una nota congiunta alla Regione Abruzzo per l’istituzione del servizio”.

“Tutto questo per scongiurare criticità”, spiegano, “che emergono ancora di più in tempo di covid e per evitare situazioni di collasso, tenuto conto che la pubblica assistenza, ormai, interviene, anche di notte, in tutta la Valle Roveto, pur avendo una convenzione per H12”.

Per il Comune di Morino era collegato il tecnico comunale Gianni Petricca, uno dei redattori della relazione sulla criticità, non visibile nello screenshot solo per problemi di visualizzazione della webcam. Erano, inoltre collegati, Il sindaco di Canistro Angelo Di Paolo, di Civita D’Antino Sara Cicchinelli, il primo cittadino di San Vincenzo Valle Roveto Guido Lancia, il sindaco di Balsorano Antonella Buffone e il vice sindaco di Civitella Roveto.