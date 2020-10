Coronavirus, la situazione aggiornata nella Marsica: superati i 200 casi da inizio emergenza

Avezzano. Sono oltre 200 i casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria coronavirus registrati nel territorio marsicano. Dopo i casi comunicati nel bollettino della giornata di ieri (4 a Carsoli e 2 ad Avezzano), il numero totale dei contagiati sale a 205 di cui 65 ad Avezzano e 36 a Celano, i due comuni più colpiti.

La provincia più colpita resta quella di Pescara con 1.890 contagiati, seguono 1.053 in provincia di Chieti, 823 in provincia di Teramo, 640 in provincia dell’Aquila, 38 fuori regione e 5 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

E’ stata superata quota 200mila tamponi: dall’inizio dell’emergenza ne sono stati eseguiti 201.484. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 909: 52 ricoverati in ospedale, 5 in terapia intensiva, 852 in isolamento domiciliare.