Coronavirus, la proposta del consigliere Iucci: patentino d’immunità per vaccinati al covid 19

Avezzano. Dare un po’ di respiro ai ristoratori e alle attività commerciali che fanno enogastronomia, questo l’obiettivo alla base della proposta che il Consigliere comunale Ignazio Iucci ha lanciato. La stessa vede la possibilità, per coloro che abbiano effettuato il vaccino per il covid 19, di essere muniti di una sorta di “patentino d’immunità”. Iucci, anche odontoiatra, si è da poco vaccinato e ha lanciato anche un appello affinché siano in molti a farlo, rinnovando l’importanza di promuovere su larga scala la campagna di vaccinazioni.

Al tempo stesso, però, la campagna di vaccinazione in Abruzzo prosegue a rilento con circa il 70% delle dosi somministrate tra quelle ricevute. Numeri che pongono la Regione tra quelle meno virtuose. In Italia, intanto, il numero dei contagi scende e anche se sono diverse le regioni entrate in zona arancione, l’appello di scienziati, medici ed esperti, nonché delle istituzioni, è di non abbassare la guardia perché la terza ondata con molta probabilità ci sarà. Preoccupa soprattutto la variante inglese.

In Abruzzo salgono a 19.035 le dosi somministrate di vaccino contro il covid-19, a fronte di 35.170 dosi consegnate. La percentuale dunque di vaccini effettuati è pari al 54,1%. Attualmente l’Abruzzo è penultima nel computo dei vaccini ottenuti-somministrati. Il totale delle somministrazioni effettuate è di 1.331.045 per un totale di 61.882 persone vaccinate sia con la prima dose che con il richiamo.