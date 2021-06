Coronavirus, in provincia dell’Aquila 5 nuovi casi nelle ultime ore: +2 nella Marsica

Avezzano. Sono 5 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia dell’Aquila nelle ultime 24 ore, di questi 2 riguardano la Marsica.

Nello specifico i nuovi contagi si riferiscono al Comune di Civita d’Antino (+1) e Trasacco (+5). Secondo i dati diramati del’assessorato regionale alla Sanità oggi in Abruzzo si registrano 13 nuovi casi, di età compresa tra 12 e 74 anni.

Del totale dei casi positivi, 18775 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+5 rispetto a ieri), 19337 in provincia di Chieti (+3), 18098 in provincia di Pescara (+4), 17313 in provincia di Teramo (+1), 584 fuori regione (+1) e 182 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2496 (di età compresa tra 63 e 85 anni, 1 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

In ospedale, in Abruzzo, ci sono 98 persone: 91 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 7 (-2, con 0 nuovi ingressi) sono in terapia intensiva. Gli altri 4.477 attualmente positivi (-553) sono in isolamento domiciliare