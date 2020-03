Coronavirus: improvviso picco di contagi nella Marsica che balza a 54 casi positivi

Avezzano. La Marsica balza a 54 positivi in un giorno. Il coronavirus ha fatto registrare 15 contagi nelle ultime ore, soprattutto ad Avezzano, oltre che un caso a Magliano e un caso a Balsorano dove una donna anziana è deceduta ed è stata sottoposto a tampone solo post mortem, risultando positiva . Quindi oltre la metà dei 101 i casi positivi al Covid-19 presenti in provincia dell’Aquila fanno riferimento alla Marsica. Di questi 39 ricoverati non in terapia intensiva (2 ricoverati in altra Asl), 14 in terapia intensiva e 40 in isolamento domiciliare (di cui 1 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 2 i guariti e 6 i deceduti (2 proveniente da altra Asl).

Dei positivi Covid-19 finora registrati 19 sono dell’Aquilano (5 ricoverati non in terapia intensiva, nessuno in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare, di cui uno in altra Asl , e 1 guarito). In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 533 persone, di cui 275 dell’Aquilano, 226 della Marsica e 32 dell’area Peligno-Sangrina. In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 191 persone, di cui 7 dell’Aquilano, 121 della Marsica e 63 dell’area Peligno-Sangrina.