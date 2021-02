Coronavirus, il tunnel igienizzante abruzzese nel primo centro della Difesa per la vaccinazione di massa (foto)

Vaccinazione di massa anti-Covid effettuata dal personale della Difesa a Roma nel totale della sicurezza grazie al tunnel igienizzante abruzzese SafeGate Pro.

E’ stato messo a disposizione il primo hub della Difesa per le somministrazioni del vaccino agli abitanti di Roma, nella cittadella militare della Cecchignola.

Il Centro ospiterà nelle prossime settimane tutti i cittadini che saranno prenotati per le vaccinazioni e sarà in grado di effettuare circa 2500 dosi di vaccino al giorno.

Un’opera importante ai fini di una velocizzazione delle operazioni di contrasto del virus, che richiederà il massimo dell’attenzione nell’ambito della sicurezza sul luogo di lavoro stesso.

E’ qui che entra in gioco il tunnel igienizzante made in Abruzzo SafeGate Pro dell’azienda pescarese Smart Projects, ideale per garantire ambienti igienizzati, sicuri e protetti sia per il personale che per i cittadini, con registrazione di entrate e di uscite e con il controllo della temperatura.

Dagli spazi dedicati alle postazioni vaccinali alle sale d’attesa per il pre e post vaccinazione. Persone, oggetti e strumenti di lavoro: tutto sarà perfettamente igienizzato per limitare anche il minimo rischio di contagio.

Fonte: TG3

