Coronavirus, il Fucino non si ferma, Lobene: si va avanti ma aumentano difficoltà (video)

Trasacco. Il primo cittadino di Trasacco, Cesidio Lobene, oggi in veste di titolare dell’azienda agricola Cambise, ci ha raccontato come il Fucino sta cercando di affrontare questo periodo di emergenza. Da quando è scoppiata l’epidemia, infatti, il lavoro nei campi ha continuato incessantemente a procurare approvvigionamenti.

Nonostante i numerosi messaggi di speranza che sono arrivati dagli agricoltori in questi giorni, l’impatto del Coronavirus su questo settore fa sentire il suo peso in maniera sempre più intensa e inizia a ostacolare il regolare svolgimento delle attività. La voglia di mettere in atto tutte le forze e uscirne positivamente, però, lo è altrettanto. Così come ha dichiarato il sindaco di Trasacco in questa video-intervista.

Video-intervista di Roberto Di Genova