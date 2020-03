Coronavirus, il Fucino non si ferma. Ecco come lavorano le società agricole del territorio (video)

Coronavirus: come risponde l’agricoltura? Le disposizioni del decreto relativo al Covid-19 non hanno previsto particolari limitazioni al normale svolgimento delle attività agricole. Queste ultime restano garantite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Gli effetti dell’emergenza, però, si fanno sentire. Non fa eccezione il territorio marsicano, dove il ruolo del lavoro nei campi è centrale, in quanto rappresenta una delle principali risorse economiche.

Nonostante le difficoltà dovute anche al blocco delle frontiere che non permette di usufruire della collaborazione di lavoratori stranieri – la cui principale mansione viene destinata in questo periodo alla semina di patate e il trapianto di ortaggi – la responsabilità di portare cibo sulle tavole dei cittadini è forte. Tale da spingere gli agricoltori a promettere un impegno nel proprio lavoro ancor più assiduo di quanto di norma viene riposto.

A confermarlo è il titolare dell’azienda Ortomedia, Angelucci Modesto. La nostra redazione si è recata sul posto per mettere in luce qual è la situazione nel Fucino e come le società agricole marsicane stanno operando per reagire a un periodo di crisi come questo.

Guarda il video:

Video intervista di Roberto Di Genova.