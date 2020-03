Coronavirus, il Comune di Avezzano vara la concessione dei buoni spesa: ecco i moduli per ottenerli

Avezzano. Il Comune di Avezzano vara le misure per la concessione dei buoni spesa previsti dall’emergenza alimentare. Alla luca di quanto stabilito dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, che ha assegnato ad ogni Comune fondi per sostenere le famiglie in difficoltà, oggi il Comune di Avezzano ha stilato una serie di normative che serviranno per gestire i buoni.

Il valore minimo dei buoni è di 200 euro per i nuclei familiari con due soli componenti e fino a 350 euro per quelli che ne hanno quattro. L’ufficio dei servizi sociali darà priorità a quella famiglie senza la presenza di uno o più componenti assegnatari di sostegno pubblico, come reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione; ai nuclei familiari che non possiedono depositi bancari e/o postali.

L’amministrazione comunale provvederà a verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese dal richiedente unitamente all’istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge n°445/2000.

Ecco il Modulo da scaricare per accedere al bonus.