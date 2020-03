Coronavirus, Gioia dei Marsi attiva il Coc. Si attende l’esito dei nuovi tamponi, il sindaco: possibile un focolaio

Gioia dei Marsi. Anche il Comune di Gioia dei Marsi attiva il Coc per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il sindaco Gianclemente Berardini, in seguito al contagio di una concittadina, riscontrato ieri, ha deciso di aprire il Centro operativo comunale per monitorare la situazione, tenere la popolazione informata e attivare una rete di aiuti per i cittadini più vulnerabili, sia sotto forma di azioni comunali che di volontariato.

Il sindaco Berardini non ha escluso la presenza a Gioia dei Marsi di un piccolo focolaio di contagi, di cui ancora non si conosce l’entità. In queste ore si stanno effettuando dei tamponi in paese per verificare quali e quanti contagiati ci sono a Gioia dei Marsi.