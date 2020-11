Coronavirus, GenerAZione+ plaude al documento siglato da 25 sindaci nel Parlamentino marsicano

Avezzano. Il movimento politico GenerAZione+, presentatosi all’ultima tornata elettorale con una propria lista a sostegno di Mario Babbo salvo poi appoggiare al ballottaggio l’attuale sindaco Giovanni Di Pangrazio trovando anche spazio in giunta, esprime soddisfazione per l’approvazione del documento unitario del “Parlamentino Marsicano”, che, a detta dei portavoce, rappresenta una svolta per la tutela della salute di tutto il territorio.

“Il lavoro, frutto dell’unità della maggior parte dei Sindaci Marsicani – si legge nella nota – ha inoltre consentito di coinvolgere l’esercito con un Ospedale da campo, da installare a supporto della struttura ospedaliera di Avezzano. Riteniamo che questa azione sia un’importante tassello per contrastare la difficile situazione sanitaria”.

“L’ospedale da campo dell’Esercito, appena operativo, consentirà una gestione migliore della logistica, isolando il virus, tutelando gli operatori sanitari ed i malati ricoverati per altre patologie.

Insieme ad imprenditori a noi vicini siamo pronti a fornire DPI per rendere ancora più incisiva l’azione. In questa fase emergenziale è necessaria unità di intenti e collaborazione. L’assemblea dei sindaci deve rappresentare. In questa fase un organo consultivo e propositivo affinché si possano affrontare con maggiore preparazione le prossime fasi della pandemia. Mettere da parte i partiti ed il tifo politico per rispondere alle esigenze dei cittadini, il Virus corre veloce e non guarda alle ideologie”, conclude il comunicato di GenerAZione+.