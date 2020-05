Coronavirus, folla in Piazza Risorgimento e lungo le vie del centro ad Avezzano

Avezzano. Dopo quasi due mesi di lockdown oggi è iniziato il primo weekend della Fase 2, un fine settimana all’insegna della “libertà vigilata”, per molti un banco di prova al senso di responsabilità dei cittadini, come fortemente ribadito dal premier Conte durante le dirette caratterizzanti la Fase 1 .

Le immagini che abbiamo catturato, però, non lasciano spazio all’immaginazione. Non solo a Milano infatti la gente si è riversata nei consueti luoghi di aggregazione. Anche ad Avezzano, in piena emergenza mondiale di Coronavirus, i cittadini non hanno voluto rinunciare alla passeggiata in centro tanto che i marciapiedi e le piazze principali si sono riempite di gente. Come sempre, in questi casi, c’è chi rispetta le indicazioni del governo e chi no. Molte persone con le mascherine abbassate sul collo, altre che la portavano sotto al naso, si sono accalcate lungo le strade del centro cittadino senza minimamente rispettare la normativa sul distanziamento e dimostrando un livello di maleducazione civica straordinario e di scarsa tutela del proprio personale benessere e di quello degli altri.

Un viavai di gente che faceva dimenticare che ci troviamo di fronte a una pandemia che sta uccidendo ancora migliaia di persone in tutto il mondo e l’Italia è il Paese più colpito insieme agli Stati Uniti.