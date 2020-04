Coronavirus, Fisar L’Aquila invia aiuti per medici e sanitari dell’ospedale di Avezzano

L’Aquila. Anche la Fisar L’Aquila ha voluto dare un segnale di solidarietà e vicinanza a chi in questi giorni sta facendo l’impossibile per curare le persone colpite dal maledetto coronavirus. La delegata Fisar, Angela Palombo, ci comunica che: “abbiamo provveduto ad acquistare direttamente tute, camici monouso e calzari per medici e personale sanitario dell’Ospedale di Avezzano.

“Il direttivo della Fisar” afferma Palombo“ha voluto manifestare il ringraziamento alla sanità pubblica per quello che sta facendo in questo difficile periodo e per tutti noi. Pensiamo che il vino sarà un importante viatico per la rinascita dell’Abruzzo e dell’Italia perché è un grande prodotto nazionale, ma oggi abbiamo bisogno di stare vicino a chi ci farà uscire da questa emergenza. Il vino lo racconteremo e lo berremo quando tutto sarà finito”.