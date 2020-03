Coronavirus: fake sui social, don Adriano costretto a smentire: non sono in quarantena

Avezzano. Un’intera parrocchia in quarantena, anzi no. A smentire la fake news circolata in queste è don Adriano Principe, parroco di San Rocco di Avezzano. Da questa mattina sui social era circolata la voce infondata che un membro del coro della parrocchia aveva contratto il Coronavirus.

Subito un tam tam di voci si è diffuso fino ad arrivare alla conclusione che tutta la parrocchia, sacerdote compreso, erano in quarantena. Proprio don Adriano in serata è stato costretto a smentire.



“A seguito di un audio diffuso sui social network da una persona certamente poco attenta, da oggi ricevo continue telefonate tese a conoscere se ci siano casi di coronavirus nella parrocchia di San Rocco e se sia personalmente sottoposto ad un periodo di quarantena”, ha spiegato don Adriano, “a tal proposito mi corre l’obbligo di precisare che: io non sono in quarantena e sto benissimo, non esco di casa per attenermi alle disposizioni date a tutti gli italiani.

Il coro di cui si parla nell’audio è un coro che canta nella chiesa di San Rocco una volta all’anno a novembre. La persona a cui si fa riferimento non abita nel quartiere di San Rocco”.