Coronavirus, ex finanziere muore a 62 anni: tampone risultato positivo al covid19

Avezzano. Sono 48 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo (di età compresa tra 3 e 89 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 484 e registra due nuove vittime, una donna di 97 anni della provincia di Pescara e un 62enne di Avezzano. Si tratta di Fiore Antonio Ruscitti, ex finanziere residente ad Antrosano. E’ morto a causa di una crisi respiratoria e stava male a casa da due giorni. Dopo il tampone post mortem è risultato positivo al coronavirus.

L’ex finanziere, molto conosciuto ad Avezzano, si era sentito male subito dopo aver partecipato a un funerale. Dopo dei sintomi influenzali, sabato era finito a letto. Le sue condizioni si sono aggravate sabato notte. Subito la richiesta di intervento e la corsa in ospedale. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto al pronto soccorso di Avezzano a causa di una insufficienza respiratoria. Il 62enne soffriva di alcune patologie pregresse.

Aveva lavorato per molti anni alla compagnia della guardia di finanza di Avezzano e nel 2010 era andato in pensione. Lascia la moglie Monica e i figli Angelo ed Elena che si trovavano all’estero per motivi di lavoro quando hanno appreso la notizia. Grande cordoglio in paese dove Ruscitti era molto conosciuto e ben voluto da tutti anche per il suo carattere gioviale e il suo carattere socievole e altruista. Le visite si terranno alle ore 11 direttamente nella chiesa dell’Immacolata in Antrosano dove ci sarà il funerale. Dopo il rito la sepoltura avverrà nel cimitero del paese.