Coronavirus e vaccino, devi iscriverti in piattaforma? Il Comune di Avezzano ti aiuta

Avezzano. L’assessore all’emergenza sanitaria, Maria Teresa Colizza, informa che il Comune di Avezzano ha predisposto uno sportello di assistenza per le persone che hanno difficoltà nella prenotazione sulla piattaforma Als1 per il vaccino anti-covid19.

In seguito ad alcune richieste, infatti, si è ritenuto opportuno mettere a disposizione un operatore per assistere le persone alla procedura di manifestazione di interesse alla vaccinazione rivolta a ultra80enni, disabili e pazienti fragili. Nello specifico, l’operatore aiuterà coloro che necessitano di assistenza a formalizzare l’inserimento in piattaforma. A tal fine, sarà disponibile dando appuntamento al Coc per un supporto in presenza.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351/7397221.