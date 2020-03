Coronavirus e spesa a domicilio, l’iniziativa degli imprenditori luchesi per andare incontro alle esigenze dei clienti

Luco dei Marsi. In questi giorni, con le direttive di sicurezza emanate in seguito alla diffusione del Covid-19, l’imprenditore luchese Walter Gallese così come altri commercianti del settore alimentare, ha deciso di venire incontro ai suoi clienti offrendo il servizio di spesa a domicilio.

In un messaggio alla clientela Gallese ha spiegato come funzionerà il nuovo servizio: “Gentilissimi e simpatici clienti, questa volta vi scrivo per darvi una bella notizia: abbiamo attivato due numeri dove poterci contattare, possibilmente tramite WhatsApp, per scriverci la vostra lista della spesa e poi consegnarvela a domicilio”.

“Dovete contattare i numeri di seguito, scrivere un messaggio WhatsApp, un sms o una semplice chiamata e fare l’elenco di ciò che vi occorre. Le prenotazioni verranno effettuate tutte le mattine dalle 8:30 alle 12:30. Le consegne, invece, verranno effettuate nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00. Nel caso in cui l’ordine venga inoltrato nel pomeriggio, la consegna verrà effettuata il pomeriggio seguente. La spesa verrà consegnata indossando le precauzioni di cui siamo tutti a conoscenza (guanti e mascherine). Il pagamento avverrà in contanti alla consegna” conclude Gallese.

I numeri da contattare, per chi fosse interessato a questo servizio, sono i seguenti:

Luco dei Marsi: 370-1530009

Trasacco: 379-1828784.

Oltre a Gallese, sono attivi a Luco, anche altri servizi di consegna a domicilio:

Ait Addi Badia, via Duca degli Abruzzi, 99 alimentare e non, tel. 3282850914

Amna Wasfy Mohamed Mansour, viale Duca degli Abruzzi, frutteria tel. 3246081487

Baldassarre Gianluca, via A. Torlonia, 157, frutteria Tel. 3383394811

Borghetto Market Di Battista, alimentari, via Garibaldi, tel. 3202929347

Di Giampietro Giuseppe, Duca degli Abruzzi, 71/73, frutteria, tel. 3346859378 – 3355620015

Dolce e Pane Candida di Paradisi Damiano, Corso Vittorio Emanuele, forno tel 3663889649 – 0863529399

Dolce e Pane Candida di Giammatteo Franco & c. s.n., Garibaldi, 174, forno tel. 32845087

Galliani Valerio A. Torlonia, 56, forno tel. 3403291806

La Panetteria del Corso, via Duca degli Abruzzi, alimentari, tel. 3384940265

Molino Carattoli, via Duca degli Abruzzi, farine, tel. 3496744732 3335219145

Monacelli Giuseppe, Santa Maria, 93, alimentare tel. 3393248123

Norcineria Fatato Fusarelli, Duca degli Abruzzi, 206, norcineria tel. 3291034577

Il Pesce Parlante, via Duca degli Abruzzi, 286, pescheria, tel. 3335394836 (giovedì e venerdì)

SO.VI srl DECO’, s. p. 22 km. 9,780, supermercato, tel. 08630520091/3395798060