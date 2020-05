Coronavirus e solidarietà, il Rotary e Rotaract di Avezzano donano mascherine alla Caritas di Avezzano

Avezzano. Il Rotary e il Rotaract di Avezzano donano 250 mascherine Ffp2 della Caritas della Diocesi dei Marsi. I dispositivi di protezione individuale, necessari per affrontare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, saranno destinati ai volontari che non hanno mai smesso di offrire sostegno ai più bisognosi e oggi sono a disposizione anche delle persone in difficoltà economica per via del lockdown. “L’impegno del Rotary comincia nelle comunità e ognuna di esse ha esigenze e problemi diversi. Sebbene possiamo svolgere il nostro servizio in un’infinità di modi”, spiega la presidente del Rotary Tiziana Paris, “come Rotariani concentriamo i nostri sforzi nelle aree d’intervento che rispecchiano i più pressanti bisogni umanitari. Da sempre siamo vicini ai volontari della Caritas, e in tempo di Covid ancora di più, vogliamo far loro sentire vicinanza e sostegno. La salute e sicurezza dei volontari sono le nostre principali priorità”.

“Con l’emergenza le difficoltà dei volontari sono aumentate, per cui è importante che chi aiuta il prossimo lo faccia totale in sicurezza”, aggiunge la presidente del Rotaract Sara Frezzini, “l’azione della Caritas è di grande insegnamento per noi giovani”. I dispositivi sono stati consegnati da una delegazione di soci nella mani di Lidia Di Pietro, vice presidente della Caritas, nel rispetto del distanziamento sociale.“Quotidianamente accogliamo e ascoltiamo persone bisognose, purtroppo gli studi di Caritas italiana ci dicono che l’emergenza sociale durerà a lungo”, conclude Di Pietro, “accogliamo il dono con molta gioia visto che abbiamo escluso di posizionare pannelli plexiglass sulle nostre scrivanie. Non è facile chiedere aiuto e creando un’ulteriore barriera rischiamo di allontanare le persone”.