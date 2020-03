Coronavirus e palestre, Contestabile: ecco tutte le misure di prevenzione da adottare

Avezzano. In tempo di Coronavirus anche i titolari delle palestre si stanno adeguando per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti e al decreto emesso dal governo. Ma si può continuare ad allenarsi? Sì, basta prestare attenzione. Ecco qualche consiglio di ha spiegato Gianpiero Contestabile, dottore in Scienze motorie e Fisioterapista, e project manager della Evolution fitness Avezzano.

“Oggi più di ieri palestre e club in generale, che promuovono sport non agonistico devono fronteggiare l’emergenza del famigerato Coronavirus applicando misure igieniche superiori alla norma. Cerchiamo di capire quali sono le norme che ogni club o palestra che dovrebbe rispettare.

Ogni impianto ha l’obbligo di avere un ricambio aria da 6 a 20 volte ora, per garantire la salubrità riducendo la concentrazione nell’aria non solo di batteri, virus, funghi, possibili fonti di infezioni trasmissibili per via aerea, ma anche di pollini o altro materiale potenzialmente in grado di indurre allergie.

Si ha l’obbligo di mettere a disposizione in tutte le parti della stessa, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e il personale della palestra deve impedire l’ingresso a persone che soffrono di infezioni alle vie respiratorie

evitare contatti, strette di mano, baci ecc.

E’ necessario mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Evitare il sovraffollamento dei locali limitando il numero di persone che vi possono accedere nello stesso arco di tempo. A questo proposito prendiamo in considerazione le lezioni di gruppo che in questo periodo vanno evitate perchè non rispetterebbero appunto la minima distanza.

Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Eseguire sistematicamente una accurata pulizia e sanificazione di tutte le superfici e delle tappezzerie pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol sempre messe a disposizione dalla palestra.

Evitare il contatto diretto con le superfici degli attrezzi utilizzando asciugamani ad uso strettamente personale, guanti in lattice. Evitare il contatto con la superficie dei sanitari ed usare scarpe idonee per l’uso esclusivo nelle docce. Indossare indumenti di cotone per consentire una buona traspirazione ed evitare la macerazione della pelle. Al termine dell’attività fisica lavare accuratamente tutte le parti del corpo, meglio se con un detergente non aggressivo per la pelle”.

