Coronavirus, è nella Marsica il primo positivo dopo giorni di pausa. Salgono a 243 i casi in provincia

Avezzano. Salgono a 105 nella Marsica e a 243 totali i casi positivi al Covid 19 presenti in provincia dell’Aquila, con un nuovo positivo a Luco dei Marsi, un giovane dipendente di un’azienda del territorio. Di questi, 29 sono ricoverati non in terapia intensiva (1 ricoverato in altra Asl), 2 in terapia intensiva e 69 in isolamento domiciliare (di cui 3 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 119 guariti e 24 i deceduti (15 provenienti da altra Asl).

Dei positivi Covid19 finora registrati 35 sono dell’Aquilano (1 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 4 in isolamento domiciliare e 30 guariti), 62 dell’area Peligna (10 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 21 in isolamento domiciliare, di cui 3 in altra Asl , 28 guariti e 3 deceduti) 19 dell’area Sangrina (3 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 0 ricoverati in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare, 8 guariti e 1 deceduto) e 30 di altra Asl (6 ricoverati non in terapia intensiva, 1 in terapia intensiva, 6 in isolamento domiciliare, 2 guarito e 15 deceduti). Nella Marsica, 9 sono ricoverati non in terapia intensiva, 1 in terapia intensiva, 31 in isolamento domiciliare, 51 guariti e 5 deceduti, oltre ai provenienti da altra Asl. In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 52 persone, di cui 3 dell’Aquilano, 22 della Marsica e 27 dell’area Peligno-Sangrina. In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 3 persone, di cui 0 dell’Aquilano, 1 della Marsica e 2 dell’area Peligna-Sangrina.