Coronavirus e crisi economica, Mario Casale: lettera aperta a Speranza, D’Alema e Bersani

Avezzano. “La malattia pandemica ha evidenziato le enormi difficoltà del sistema Paese, e lavoratrici e lavoratori pagano più di tutti il frutto della crisi, specialmente quando finirà ufficialmente il divieto di licenziamenti, mentre non vengono rinnovati i contratti a tempo determinato e moltissimi lavoratori sono sospesi senza alcun “ristoro””. A dichiararlo Mario Casale di articolo 1 Avezzano. “La crisi politica aperta da Iv ha soltanto rimesso al centro della politica un personaggio già sconfitto politicamente e diventato ora il politico più impopolare d’Italia ( e ce ne vuole per superare Meloni e Salvini!)”.

“In questo quadro”, prosegue Mario Casale,” il Pd è paralizzato perché almeno metà dei gruppi parlamentari è fedele al divulgatore fiorentino, ma articolo 1 perché si appiattisce sulle posizioni del Pd? Articolo 1 è un movimento progressista, di sinistra, anche un po’ radicale, il cui obiettivo è quello di costruire un nuovo soggetto politico di sinistra in grado di sostenere i valori della Costituzione (in primis antirazzismo, antifascismo, solidarietà, diritti) e le aspettative di lavoratrici e lavoratori, oltre che di precari, pensionati, donne e di tutti gli indifesi. E articolo 1 non ha i condizionamenti del Pd, dal quale molti di noi sono usciti perché avevano individuato nel divulgatore fiorentino l’asso nella manica di presunti liberal democratici vogliosi di mantenere questo sistema capitalistico. Invece articolo 1 balbetta e soprattutto non si collega con il territorio, lasciando disorientati elettori ed attivisti che nonostante tutto credono ad un progetto di cambiamento della sinistra”.

“Ciò non è tollerabile, articolo 1 si assuma la responsabilità di dissociarsi dalla strategia attendista e inconcludente del Pd, denunciando a tutto il Paese l’irresponsabilità di Iv, al pari di Lega e FdI in questa fase, altrimenti sarà responsabile al pari degli altri del fallimento che si profila. Per me non è banale, comunque, rilevare la bravura di Roberto Speranza nella sua qualità di ministro della salute (e per la verità del governo e del suo presidente), ma purtroppo sono evidentissime le lacune nella gestione e direzione di articolo 1. Per esempio, una visita a sorpresa presso l’ospedale di Avezzano per rendersi conto delle condizioni reali in cui versano pazienti e personale sanitario. Ma su questa questione incredibile rinvio l’approfondimento ad altre sedi”, ha concluso Mario Casale.