Coronavirus: due nuovi casi nella Marsica, sempre 71 le persone in sorveglianza attiva

Avezzano. Salgono a 240 i casi positivi al covid19 presenti in provincia dell’Aquila, due in più rispetto a ieri, entrambi registrati nel territorio della Marsica, uno ad Avezzano e uno a Magliano, già sotto controllo e legati a contagi precedenti. Del totale, 43 sono ricoverati non in terapia intensiva (4 ricoverati in altra Asl), 9 in terapia intensiva e 127 in isolamento domiciliare (di cui 5 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 38 guariti e 23 i deceduti (14 provenienti da altra Asl). Lo rendono noto il direttore generale della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, Roberto Testa, e il sindaco dell’Aquila e presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl, Pierluigi Biondi con i dati dell’Unità di crisi del Comune dell’Aquila, forniti dal dipartimento di Prevenzione della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila aggiornati ‪alle ore 15.30.‬‬‬‬

Dei positivi finora registrati, 103 fanno capo alla Marsica (15 ricoverati non in terapia intensiva, oltre ai casi in altra Asl , 3 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare, 18 guariti e 5 deceduti), 35 sono dell’Aquilano (3 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare, di cui 1 in altra Asl , e 13 guariti), 58 dell’area Peligna (12 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 2 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare, di cui 4 in altra Asl , 4 guariti e 3 deceduti) 19 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 0 ricoverati in terapia intensiva,11 in isolamento domiciliare, 3 guariti e 1 deceduto) e 34 di altra Asl (9 ricoverati non in terapia intensiva, 4 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare e 14 deceduti).